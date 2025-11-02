Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ein bitteres Erwachen

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen informierte ein Anrufer den Polizeinotruf über eine vermutlich hilflose Person, welche nicht ansprechbar in ihrem Auto in der Johannisvorstadt saß. Die Polizisten, welche im Einsatz waren, konnten einen jungen Mann in seinem offenen auf der Straße stehenden Auto antreffen. Nur hatte der Mann nicht wie angenommen ein medizinisches Problem, sondern lediglich zu tief ins Glas geschaut. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,83 Promille. Somit wurde der Mann nun doch einem Arzt vorgestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde nach abgelegtem Geständnis ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (CS)

