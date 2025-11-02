PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall führt zu Brand

Erfurt (ots)

Am 01.11.2025 gegen 14:00 Uhr kam es in der Ortslage Arnstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, dessen Einsatzbewältigung dem Inspektionsdienst Erfurt- Süd oblag.

Ein 34jähriger Mazda-Fahrer befuhr die Rudislebener Allee aus Richtung Ichtershausen kommend und wollte links in die Straße Am Lützer Feld einbiegen. Er übersah die entgegenkommende und zugleich vorfahrtsberechtigte 75jährige Fahrerin eines Pkw Opel und es kam zur Kollision. Hierbei wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt. Zudem wurde die Opel-Fahrerin durch die Energieentfaltung schwer verletzt und später in ein Krankenhaus verbracht. Vermutlich aufgrund der Motorhitze in Verbindung mit austretenden Betriebsstoffen der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor fingen die Fahrzeugswracks Feuer. Dieses konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Arnstadt gelöscht werden. Beide Fahrzeugen erlitten Totalschäden in Gesamthöhe von etwa 45.000,- Euro. Zudem wurde durch die Hitzeentwicklung die Fahrbahndecke beschädigt, was mit derzeit 9.000,-EUR beziffert wird.

Die Beamten mussten zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Begutachtung des Asphalts die Fahrtstrecke für ca. 2 Stunden sperren, was zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Gegen den Unfallverursacher wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

