Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht unterwegs

Straußfurt (ots)

Am 02.11.2025 gegen 00:45 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda auf den Nutzer eines E-Scooters aufmerksam, welcher die Feldstraße in Straußfurt befuhr. Dieser führte sein E-Scooter ohne ein Versicherungskennzeichen angebracht zu haben.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er E-Scooter über einen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich ebenfalls heraus, dass der 34 jährige Nutzer des E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Die Fahrt endete für den 34 jährigen mit einer Blutentnahme im Krankenhaus. (MK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

