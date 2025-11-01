PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Missglückte Parkmanöver

Erfurt (ots)

Am 31.10.2025 gegen 08:45 Uhr ging ein Parkmanöver im Erfurter Stadtteil Herrenberg gehörig schief. Die 49jährige Fahrzeugführerin versuchte mit ihrem Chevrolet auszuparken und touchierte hierbei einen gegenüber geparkten BMW. Beim anschließenden Zurücksetzen fuhr die Dame einen rückwärtigen, zwei Meter hohen, Abhang des Terrassenparkplatzes hinab und kollidierte mit einem auf der nächsten Ebene geparkten Pkw Seat. Glücklicherweise blieb die Dame unverletzt. Sowohl ihr Fahrzeug, als auch der Seat, wurden stark beschädigt. Dieser Schaden wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. Der BMW kam mit einem kleinen Kratzer glimpflich davon. Der Grund für die Fahrmanöver war schnell gefunden. Die Dame war derart alkoholisiert, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Zur Durchführung eines Alkoholtests war sie nicht mehr im Stande. Im Rahmen des Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurden ihr Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. (MF)

