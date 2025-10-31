PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: wertvolle Fahrzeugausstattung

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter hatten es in der Nacht vom 29.10.2025 auf den 30.10.2025 auf dem Erfurter Herrenberg auf hochwertige Fahrzeugteile abgesehen. Zwei geparkte Pkw der Marke Audi wurden durch die Täter auf unbekannte Weise schadfrei geöffnet. In der Folge wurden die Multifunktionslenkräder samt Airbag, jeweils im Wert von ca. 2.000 Euro, demontiert und entwendet. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und Strafanzeigen gefertigt. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 06:30

    LPI-EF: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung in Sömmerda

    Sömmerda (ots) - Mittwochmittag geriet eine Garage in Sömmerda aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Gegen 12:45 Uhr brach das Feuer in der Erfurter Straße aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine angrenzende Schule vorsorglich evakuiert. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Sachschaden an der Garage wurde auf über ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 06:30

    LPI-EF: Betrunkenen E-Scooter-Fahrer erwischt

    Erfurt (ots) - Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer erwischte eine Streifenbesatzung heute Morgen in Erfurt. Der 35-Jährige war gegen 03:00 Uhr in der Stauffenbergallee unterwegs gewesen, als die Polizisten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht. Für den 35-Jährigen war die Fahrt ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 06:30

    LPI-EF: Werkzeug aus geparkten Transporter gestohlen

    Erfurt (ots) - Am Dienstag sowie am Mittwochmorgen machten sich Diebe an zwei geparkten Transportern in Erfurt zu schaffen. In beiden Fällen versuchten die Unbekannten, an hochwertiges Werkzeug zu gelangen und richteten dabei erheblichen Schaden an den Fahrzeugen an. Im Fuchsgrund stahlen die Täter aus einem Mercedes-Transporter zwei Akkuschrauber im Wert von rund 500 Euro. Dabei verursachten sie an der Schiebetür des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren