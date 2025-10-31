Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: wertvolle Fahrzeugausstattung
Erfurt (ots)
Unbekannte Täter hatten es in der Nacht vom 29.10.2025 auf den 30.10.2025 auf dem Erfurter Herrenberg auf hochwertige Fahrzeugteile abgesehen. Zwei geparkte Pkw der Marke Audi wurden durch die Täter auf unbekannte Weise schadfrei geöffnet. In der Folge wurden die Multifunktionslenkräder samt Airbag, jeweils im Wert von ca. 2.000 Euro, demontiert und entwendet. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und Strafanzeigen gefertigt. (MF)
