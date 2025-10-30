Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung in Sömmerda
Sömmerda (ots)
Mittwochmittag geriet eine Garage in Sömmerda aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Gegen 12:45 Uhr brach das Feuer in der Erfurter Straße aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine angrenzende Schule vorsorglich evakuiert. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Sachschaden an der Garage wurde auf über 11.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. (DS)
