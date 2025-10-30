Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkenen E-Scooter-Fahrer erwischt

Erfurt (ots)

Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer erwischte eine Streifenbesatzung heute Morgen in Erfurt. Der 35-Jährige war gegen 03:00 Uhr in der Stauffenbergallee unterwegs gewesen, als die Polizisten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht. Für den 35-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort ergab ein gerichtsverwertbarer Test einen Wert von knapp 0,9 Promille. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie Punkten in Flensburg eingeleitet. (DS)

