LPI-EF: Erfurter Wasserfall

Ein 37-jähriger Erfurter sorgte in den frühen Morgenstunden des Reformationstages für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei. Kurz zuvor sei er in der Innenstadt in die Gera gestürzt und kam aus eigener Kraft nicht mehr an das rettende Ufer. Mit Unterstützung der Einsatzkräfte gelang es dem Mann schließlich, sich bei den frischen Temperaturen wieder auf das Festland zu bringen. In der Folge begab sich der Herr in die Obhut des Rettungspersonals. Warum der 37 Jahre alte Mann über die Steinmauer ins Wasser fiel, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. (FW)

