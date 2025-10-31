Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handfessel ohne Schlüssel benutzt - aus misslicher Lage durch Polizei befreit

Erfurt (ots)

Am Abend des Freitag, 31.10.25, gegen 20:00 Uhr informierte eine Person die Polizei, da sie sich selbst mittels Handfessel an die Heizung in der Wohnung angekettet hatte und nun nicht mehr von dieser los kam. Den Schlüssel habe man beim Umzug vor mehreren Wochen verloren.

Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd kamen der Person zu Hilfe. Diese warf den Wohnungsschlüssel aus dem zum Glück geöffneten Wohnungsfenster der Parterrewohnung zu den Beamten. Diese betraten sodann die Wohnung und konnten die Person mittels des mitgeführten Handschellenschlüssels befreien.

Über die Gründe sich ohne Schlüssel mit der Handfessel an der Heizung fest zu ketten, machte die Person keine Angaben.

Da die Polizei bereits zum zweiten Mal bei der Person wegen Selbstfesselung zum Einsatz kam, wurden die Handschellen mit Einverständnis der Person, sichergestellt und die Beamten verließen nicht ohne ein Schmunzeln auf den Lippen den befreiten und sichtlich erleichterten Pechvogel.(MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell