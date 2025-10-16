POL-PDTR: Verursacher flüchtig

Schöndorf (ots) - In der Zeit von Samstag, 11.10.2025, bis Mittwoch, 15.10.2025, ist es im Ortsteil Lonzenburg in der Straße "Am Reizenwald" durch bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern (E-Bikes) gekommen. Die Räder waren in einer Garage abgestellt. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

