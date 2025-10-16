Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erhebliche Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien in Riveris

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Trier (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 13.10.2025, ca. 19:00 Uhr, auf Montag, dem 14.10.2025, ca. 08:00 Uhr, kam es zu mehreren Sachbeschädigung durch Farbschmierereien auf Graffiti-Art, in der Ortslage Riveris. Es waren insbesondere die 'Stauseestraße', die 'Morscheider Straße' und die Straße 'Im Flur' betroffen. Hier haben der oder die bisher unbekannten Täter, u.a. auf Mauern, Gebäuden und einem Pkw, Schriftzüge mit den Aufschriften: 'TWS65', 'TROY65', 'PP6Y65', sowie 'D LiCK' mit unterschiedlicher Lackfarbe aufgetragen. Insgesamt wurden ca. 22 qm nach Graffiti-Art besprüht. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt bisher ca. 3.300,00 EUR. Mögliche Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden. Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Schweich zu melden. Bei sachdienlichen Hinweisen wird darum gebeten, diese unter der 06502-9157-0, oder per Mail unter der E-Mail-Adresse 'pischweich.wache@polizei.rlp.de' mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8 54338 Schweich Tel.: 06502-9157-0 pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell