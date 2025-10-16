PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Baumholder (ots)

Am 16.10.2025 gegen 14:30 Uhr befuhr ein weißer Pritschenwagen die Berschweilerstraße in Richtung Stadtmitte. Aus nicht bekannten Gründen war der Kran des Fahrzeugs während der Fahrt nach oben ausgefahren. Hierdurch wurde eine Telefonleitung, welche über die Straße führt, abgerissen. Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783/9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 16.10.2025 – 11:58

    POL-PDTR: Diebstahl von zwei E-Fahrrädern

    Schöndorf (ots) - In der Zeit von Samstag, 11.10.2025, bis Mittwoch, 15.10.2025, ist es im Ortsteil Lonzenburg in der Straße "Am Reizenwald" durch bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern (E-Bikes) gekommen. Die Räder waren in einer Garage abgestellt. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

  • 15.10.2025 – 17:17

    POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Thalfang (ots) - In der Nacht vom 13.10.2025 auf den 14.10.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Steinmauer, welche zur Liegenschaft des LBM Thalfang gehört. Die Steinmauer ist von der B327 ohne Absperrung zu erreichen und befindet sich unmittelbar vor der Abfahrt Thalfang. Demnach haben unbekannte Täter einen Graffitisprühzug in den mit der Aufschrift: "ROSK go Brick" auf der Mauer aufgetragen. Mögliche ...

