Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrt endet mit Blutentnahme

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Nord einen 35-jährigen Mann, der mit seinem E-Scooter in der Innenstadt unterwegs war. Bereits bei der Anhaltung fiel den Einsatzkräften deutlicher Alkoholgeruch auf. Als der Mann ahnte, was ihm blühte, versuchte er zunächst die Flucht anzutreten, was durch die Beamten vereitelt wurde. Die verweigerte Mitwirkung während der gesamten polizeilichen Maßnahme half jedoch nicht gegen die anschließende Blutentnahme durch einen Arzt. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.(TS)

