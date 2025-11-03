PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kabeldiebstahl an Ladesäule in Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde eine Ladesäule Ziel eines Kabeldiebstahls. Am Samstagmorgen gegen 04:50 Uhr durchtrennten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schlachthofstraße ein Ladekabel und entwendeten es anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter dazu vermutlich ein Trennwerkzeug wie eine Flex. Der entstandene Sachschaden an der Ladesäule wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der genaue Wert des entwendeten Kabels war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

