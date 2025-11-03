PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Tatverdächtige nach räuberischem Diebstahl gestellt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 00:45 Uhr trafen zwei zunächst Unbekannte zufällig auf zwei 23 und 25 Jahre alte Männer in der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen entriss einer der Täter dem 23-Jährigen das Mobiltelefon sowie die Geldbörse. Anschließend schlugen beide Täter auf die Geschädigten ein und flüchteten zunächst vom Tatort. Beide Männer wurden durch den Angriff verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei 28 und 32 Jahre alte, polizeibekannte Männer in Tatortnähe festgestellt werden. Beide standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Das gestohlene Diebesgut wurde bei einem der Tatverdächtigen aufgefunden und an den Geschädigten zurückgegeben. Die Polizei sicherte Spuren und leitete die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

