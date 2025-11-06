PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Steinheuterode (ots)

Am Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen 15.45 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Klippen. Die Einbrecher erbeuteten aus den Wohnräumen unter anderem Bargeld. Die Höhe des Beuteguts beläuft sich auf einen Wert im vierstelligen Bereich. Außerdem verursachten die Unbekannten mehrere hundert Euro Sachschaden.

Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, dass mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeldkreis unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0288474

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 07:32

    LPI-NDH: Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht - Polizei bittet um Hinweise

    Teistungen (ots) - In Teistungen im Eichsfeldkreis kam es im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Neuen Straße. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beutegut. Bisherigen Ermittlungen zufolge entwendeten die Einbrecher unter anderem Bargeld. ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:33

    LPI-NDH: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

    Körner (ots) - Am Mittwoch befuhr ein Fahrradfahrer gegen 11:15 Uhr den Radweg zwischen Körner und Österkörner. Während der Fahrt kam der Fahrer zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Verkehrsteilnehmer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren