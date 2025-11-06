Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Steinheuterode (ots)

Am Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen 15.45 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Klippen. Die Einbrecher erbeuteten aus den Wohnräumen unter anderem Bargeld. Die Höhe des Beuteguts beläuft sich auf einen Wert im vierstelligen Bereich. Außerdem verursachten die Unbekannten mehrere hundert Euro Sachschaden.

Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, dass mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeldkreis unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0288474

