Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 02. November 2025 21:30 Uhr bis Montag, 03. November 2025 07:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Hyundai i10 in weiß, welcher auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 3.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494/922620) entgegen.

