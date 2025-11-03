PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Aktuell liegen keine presserelevanten Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:08

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Aktuell liegen keine presserelevanten Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POK Christoph Schomaker Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:07

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl aus Transporter In der Zeit von Freitag, den 31.10.2025 (09:00 Uhr) bis Sonntag, den 02.11.2025 (08:30 Uhr), beschädigten unbekannte Täter die Heckscheibe eines Transporters im Ritzereiweg. Dadurch gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere und entwendeten eine Vielzahl an Werkzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:24

    POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 01.-02.11.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Körperverletzung Sonntagnacht gegen 01:10 Uhr wurde in der Straße "Im Witten" in Molbergen eine 16-jährige jugendliche Molbergerin durch einen 23-jährigen Cloppenburger mit seinem PKW -Audi Avant- leicht am Fuß verletzt. Ausschlaggebend seien vorangegangene Streitigkeiten zwischen dem Fahrzeugführer und den dortigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren