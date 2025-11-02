Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 01.-02.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Sonntagnacht gegen 01:10 Uhr wurde in der Straße "Im Witten" in Molbergen eine 16-jährige jugendliche Molbergerin durch einen 23-jährigen Cloppenburger mit seinem PKW -Audi Avant- leicht am Fuß verletzt. Ausschlaggebend seien vorangegangene Streitigkeiten zwischen dem Fahrzeugführer und den dortigen Jugendlichen. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer 04471-186 00.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 12:35 Uhr führte ein 34-jähriger Garreler auf der Cloppenburger Straße in Garrel unter Alkoholeinfluss (2,19 Promille) einen E-Scooter. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 21:45 Uhr führte ein 50-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Vechta auf der Cappelner Straße in Cloppenburg seinen PKW ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss (1,20 Promille). Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, um 12:30 Uhr, kam es auf der Edith-Stein-Straße in Höhe der Elsa-Brandström-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 46-jähriger Löninger beabsichtigte mit seinem Skoda Superb nach links in die Edith-Stein-Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision mit dem VW Passat eines 45-jährigen Löningers. Bei dem alkoholisierten 46-jährige (0,96 Promille) wurde eine Blutprobe entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8000 EUR.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 16:50 Uhr befuhr der 40-jährige Garreler mit seinem PKW Hyundai die Industriestraße in Garrel in Fahrtrichtung Varrelbuscher Straße. Im Kreuzungsbereich übersah er den verkehrsbedingt haltenden Volkswagen des 28-jährigen Cloppenburgers und fuhr diesem hinten auf. Nachdem der Unfallverursacher zunächst vom Unfallort flüchtete, konnte er in Garrel angetroffen werden. Bei dem 40-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,0 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5500 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell