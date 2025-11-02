Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 02. November 2025, gegen 02:10 Uhr, kam es in der Hauptstraße Höhe Grüner Weg in Bösel zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger aus Werlte befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Garreler Straße, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem wurde der Führerschein des 28-Jährigen beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Der PKW wurde abgeschleppt.

Friesoythe - Sachbeschädigung

Am Freitag, 31. Oktober 2025, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Von-Kettler-Straße in Friesoythe zu einer Sachbeschädigung. Ein 23-jähriger Fahrer aus Friesoythe befuhr mit einem PKW die Von-Kettler-Straße, als zwei unbekannte, weibliche Personen vor seinen PKW traten. Die Personen waren entsprechend zu Halloween verkleidet. Als die Personen an die Fahrertür des PKW herantraten, beschädigten/zerkratzten sie den PKW mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt. Eine Person trug ein weißes Kleid mit einer roten Jacke. Zudem befand sich im Haar eine Art kurzer Schleier. Die andere Person war dunkel gekleidet und weiß/schwarz im Gesicht geschminkt. Sie trug eine beige Jacke mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Tel.: 04491-93390 entgegen.

Friesoyther - Versuchter Werkzeugdiebstahl aus Firmentransporter

Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 02:30 Uhr, kam es in der Elbestraße in Friesoythe, im dortigen Industriegebiet, zu einem versuchten Diebstahl aus Transportern. Durch einen Zeugen wurden zwei verdächtige Personen auf einem Firmengelände festgestellt. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Es konnte festgestellt werden, dass zwei Firmentransporter aufgebrochen und daraus Werkzeuge zum Abtransport bereitgestellt wurden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, u.a. mit der Unterstützung eines Hubschraubers, konnten die tatverdächtigen Personen nicht mehr festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 04491-93390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell