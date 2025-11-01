Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 31.10.-01.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen. Am Freitag, den 31.10.2025, um 17:22 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Lastruper mit seinem PKW die B213. Er beabsichtigte nach Verlassen der Bundesstraße nach links auf die Lindener Straße in Richtung Lastrup abzubiegen. Hierbei übersah er den aus Lastrup kommenden VW Golf eines 57-jährigen Löningers. Ein Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen konnte nicht mehr verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden i.H.v. 7.900 Euro. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Am Freitag, den 31.10.2025, um 16:30 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Bakumer mit seinem BMW die Bether Dorfstraße in Cloppenburg und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung den Höltinghauser Weg zu queren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 58-jährigen Fahrzeugführers aus Münster. Dieser wurde leicht verletzt dem Krankenhaus in Cloppenburg zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

