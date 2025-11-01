Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel, OT Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Freitag, 31. Oktober 2025, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, kam es in der Dorfstraße in Harkebrügge, auf einem Parkplatz einer dortigen Bank, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen einen geparkten VW Amarok, sodass der VW an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurden. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Tel.: 04499-922200 entgegen.

Friesoythe - Körperverletzung

Am Freitag, 31. Oktober 2025, gegen 23:45 Uhr, kam es in der Alten Mühlenstraße bei einem dortigen Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Vorausgegangen waren zunächst Streitigkeiten zwischen einem 28-Jährigen aus Friesoythe und einem 23-Jährigen aus Bruchmühlbach-Miesau. Im Rahmen einer nachfolgenden Auseinandersetzung erhielt der 23-Jährige einen Kopfstoß von dem 28-Jährigen und wurde hierdurch leicht verletzt. Der 23-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

