Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 31.10.2025
Cloppenburg/Vechta (ots)
Lastrup - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf
Am Donnerstag, 30.10.2025 gegen 13:50 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Lastrup die Abfahrt der Bundesstraße 213 in Fahrtrichtung "Essen". Beim Abbiegen auf die Vlämische Straße stieß das Fahrzeug vermutlich mit dem ausschwenkenden Heck gegen ein Verkehrszeichen und beschädigt dieses. Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Sattelzug oder Viehtransporter gehandelt haben. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 04472932860 bei der Polizei Lastrup zu melden.
