PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 31.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 30.10.2025 gegen 13:50 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Lastrup die Abfahrt der Bundesstraße 213 in Fahrtrichtung "Essen". Beim Abbiegen auf die Vlämische Straße stieß das Fahrzeug vermutlich mit dem ausschwenkenden Heck gegen ein Verkehrszeichen und beschädigt dieses. Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Sattelzug oder Viehtransporter gehandelt haben. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 04472932860 bei der Polizei Lastrup zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
iA Lingnau, PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 12:16

    POL-CLP: Einzelmeldung

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Einzelmeldung Bösel - Festnahmen nach schwerem Raub / Tatverdächtige ließen Opfer schwerverletzt zurück Am Sonntag, 20. Juli 2025, gegen 04:46 Uhr meldeten Anwohner eine schwerverletzte Person, welche auf der Straße liegen würde. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6080947 Ersten Erkenntnissen nach verletzten die zu diesem Zeitpunkt Unbekannten einen 29-jährigen Böseler schwer. Er erlitt multiple Brüche und ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:57

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Einbruch in Einfamilienhaus Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Mühlenbachstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 gegen 19:45 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus dem Saterland die Straße am Ostermoor, OT Ramsloh. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wich die 58-Jährige mit ihrem Pkw aus und geriet hierdurch ins Schleudern. Sie überfuhr eine Kreisverkehrsinsel, überschlug sich und kam auf dem Dach im Seitengraben zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren