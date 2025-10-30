PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Mühlenbachstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 12:14 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, Ford Fiesta in schwarz, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Falkenrotter Straße abgestellt worden war. Eine Schadensumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 10:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 gegen 19:45 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus dem Saterland die Straße am Ostermoor, OT Ramsloh. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wich die 58-Jährige mit ihrem Pkw aus und geriet hierdurch ins Schleudern. Sie überfuhr eine Kreisverkehrsinsel, überschlug sich und kam auf dem Dach im Seitengraben zum ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - LKW-aufgebrochen In der Zeit zwischen Dienstag, 28. Oktober 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 29. Oktober 2025 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter einen Lkw, welcher auf einem Grundstück in der Straße Thomas-Mann-Ring abgestellt worden war. Sie verschafften sich Zutritt und entwendeten Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Molbergen - ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 12:55

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Bislang unbekannte Täter besprühten am Sonntag 26. Oktober 2025, gegen 03:44 Uhr Dekoration einer Apotheke in der Lange Straße, OT Langförden. In der Nähe wurden weitere Farbanhaftungen an Verkehrsschildern sowie an Bushaltestellen festgestellt. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren