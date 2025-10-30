Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Holdorf - Einbruch in Einfamilienhaus
Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Mühlenbachstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.
Vechta - Verkehrsunfallflucht
Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 12:14 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, Ford Fiesta in schwarz, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Falkenrotter Straße abgestellt worden war. Eine Schadensumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.
