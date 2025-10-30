PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - LKW-aufgebrochen

In der Zeit zwischen Dienstag, 28. Oktober 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 29. Oktober 2025 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter einen Lkw, welcher auf einem Grundstück in der Straße Thomas-Mann-Ring abgestellt worden war. Sie verschafften sich Zutritt und entwendeten Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 gegen 23:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Molbergen mit seinem Pkw die Ermker Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,49 Promille. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, VW Passat in schwarz, welcher auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

