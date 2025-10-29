Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bislang unbekannte Täter besprühten am Sonntag 26. Oktober 2025, gegen 03:44 Uhr Dekoration einer Apotheke in der Lange Straße, OT Langförden. In der Nähe wurden weitere Farbanhaftungen an Verkehrsschildern sowie an Bushaltestellen festgestellt. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 10:15 Uhr bis 11:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes B 180 in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Straße An der Propstei abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 10:50 Uhr bis 11:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Renault Kangoo in grau, welcher auf einem Parkstreifen in der Münsterstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Dienstag. 28. Oktober 2025 gegen 10:10 Uhr befuhr eine 30-jährige Oldenburgerin mit einem Pkw den Visbeker Damm in Richtung Visbek. Sie beabsichtigte in den Mühlendamm abzubiegen, hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen Cloppenburgers. Es kam zum Zusammenstoß, der 37-Jährige kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Baum. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000,00 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Pkw geriet in Brand

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 gegen 13:50 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Essen (Old.) mit ihrem Pkw die Straße Schierberg in Richtung Nellinghof. Aus unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierdurch geriet der Pkw in Vollbrand. Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 30.500,00 Euro. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und mehreren leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 gegen 14:57 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Wildeshausen mit ihrem Pkw den Visbeker Damm in Richtung Visbek. Sie beabsichtigte nach links in den Mühlendamm abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 22-jährigen Goldenstedterin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 22-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die 35-Jährige und ihre 34-jährige Beifahrerin aus Vechta erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von 20.000,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 gegen 11:36 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die Mauer eines Grundstücks in der Straße Elber Mühle. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell