Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Diebstahl von Kupferleitungen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Oktober 2025 00:00 Uhr bis Donnerstag, 23. Oktober 2025 20:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Meter Kupferleitungen von einem Firmengelände in der Cloppenburger Straße. Es entstand ein Schaden im höheren 4-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Molbergen - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23. Oktober 2025 15:30 Uhr bis Montag, 27. Oktober 2025 08:40 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus zwei Radladern, welche in einer Baustelle in der Straße Im Witten abgestellt worden waren, eine derzeit noch unbekannte Menge Diesel. Eine Schadenssumme steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Lindern - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bislang unbekannte Täter besprühten am Freitag 24. Oktober 2025, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr eine Bushaltestelle in der Straße Klöbbergen mit Farbe. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Zeit zwischen Donnerstag, 23. Oktober 2025 23:30 Uhr bis Freitag 24. Oktober 2025 01:30 Uhr die Rückwand einer Garage in der Bahnhofstraße mit Farbe. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025 gegen 00:29 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Kleinkraftrad die Alte Löninger Straße. Auf nasser und mit Laub bedeckter Straße stürzte er. Die eintreffenden Einsatzkräfte führten einen Atemalkoholtest durch, dieser ergab einen Wert von 1,65 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes A 180 in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Auf dem Hook abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von rund 3.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Viehtransporter umgekippt / zwei Personen leicht verletzt

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 gegen 12:53 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Friesoythe mit einem Lkw samt Anhänger die Hemmelter Straße. Aufgrund von Gegenverkehr befuhr er den Seitenstreifen, hierdurch kam der Lkw von der Fahrbahn ab. Das Zugfahrzeug kippte um, der mit Schweinen beladene Lkw geriet in Schräglage. Der 40-Jährige und sein 58-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Neben Einsatzkräften der Polizei waren der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr und das Veterinäramt in Cloppenburg im Einsatz. Die Fahrbahn war für die Reinigung sowie Bergung und das Umladen der Tiere mehrere Stunden voll gesperrt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 gegen 17:20 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Höltinghausen mit seinem Pkw die B 72 in Richtung Emstek. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg-Nord und Cloppenburg-Bethen überholte er einen Sattelzug. Als der 34-Jährige bereits mittig vom Anhänger des Sattelzuges befand scherte dieser plötzlich ebenfalls aus. Es kam zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge, durch welche ein Schaden von rund 25.000,00 Euro entstand. Der unbekannte Sattelzug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. Oktober 2025 gegen 17:40 Uhr befuhr eine derzeit unbekannte Person mit einem Fahrrad den Fahrradschutzstreifen entlang der Löninger Straße, Fahrtrichtung stadtauswärts. Unvermittelt bog der Fahrradfahrer nach links in die Wilhelmstraße ab, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 47-jährige Frau aus Essen musste eine Gefahrenbremsung mit ihrem Pkw durchführen, dies erkannte ein dahinter befindlicher 22-jähirger Lastruper zu spät. Er fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw der 47-Jährigen auf. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell