Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Diebstahl eines Gasmessgerätes Am Montag, 27. Oktober 2025 gegen 11:55 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter ein Gasmessgerät, welches an einer Baustelle in der Industriestraße abgelegt worden war. Es entstand ein Schaden von rund 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/939420) entgegen. Cloppenburg - Fenster einer Schule beschädigt In der Zeit ...

mehr