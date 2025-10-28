PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Wohnungseinbruch

Am Montag, 27. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 07:15 Uhr bis 14:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Parkstraße, verschafften sich Zugang zu einer dortigen Erdgeschosswohnung und durchwühlten die Wohnung. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

