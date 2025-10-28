Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Wohnungseinbruch
Am Montag, 27. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 07:15 Uhr bis 14:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Parkstraße, verschafften sich Zugang zu einer dortigen Erdgeschosswohnung und durchwühlten die Wohnung. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
