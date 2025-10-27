PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Wohnungsdurchsuchungen nach Handel mit Betäubungsmitteln

Ein anonymer Hinweisgeber hatte im Juni 2025 schriftlich mitgeteilt, dass zwei Jugendliche aus Essen (Old.) regelmäßig unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln treiben sollen. Seitens des 6. Fachkommissariates der PI Cloppenburg/Vechta wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Am 23. Oktober 2025 konnte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta die beiden 16 und 17-Jährigen auf frischer Tat beim Verkauf von Betäubungsmitteln beobachten. Im Anschluss wurde zunächst der Käufer, ein 30-jähriger Essener, kontrolliert. Dieser händigte den Beamten die zuvor erworbenen BtM aus.

Aufgrund der Erkenntnisse wurden unverzüglich über die Staatsanwaltschaft Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen beantragt und über das AG Oldenburg erlassen. Die Tatverdächtigen waren nach dem Verkauf inzwischen an der Wohnanschrift des 16-Jährigen eingetroffen. Dort konnte neben den beiden Tatverdächtigen ein weiterer 15-jähriger Essener angetroffen werden. In welchem Zusammenhang dieser steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Rahmen der Durchsuchung wurden neben diversen Beweismitteln auch Betäubungsmitteln aufgefunden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 10:58

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:57

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Sonntag, 26. Oktober 2025 gegen 18:12 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Kortemoorstraße, OT Harkebrügge. Der Pkw des 34-Jährigen geriet nach einer Kurve ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Pkw und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren