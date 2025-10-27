POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Essen (Old.) - Wohnungsdurchsuchungen nach Handel mit Betäubungsmitteln

Ein anonymer Hinweisgeber hatte im Juni 2025 schriftlich mitgeteilt, dass zwei Jugendliche aus Essen (Old.) regelmäßig unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln treiben sollen. Seitens des 6. Fachkommissariates der PI Cloppenburg/Vechta wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Am 23. Oktober 2025 konnte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta die beiden 16 und 17-Jährigen auf frischer Tat beim Verkauf von Betäubungsmitteln beobachten. Im Anschluss wurde zunächst der Käufer, ein 30-jähriger Essener, kontrolliert. Dieser händigte den Beamten die zuvor erworbenen BtM aus.

Aufgrund der Erkenntnisse wurden unverzüglich über die Staatsanwaltschaft Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen beantragt und über das AG Oldenburg erlassen. Die Tatverdächtigen waren nach dem Verkauf inzwischen an der Wohnanschrift des 16-Jährigen eingetroffen. Dort konnte neben den beiden Tatverdächtigen ein weiterer 15-jähriger Essener angetroffen werden. In welchem Zusammenhang dieser steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Rahmen der Durchsuchung wurden neben diversen Beweismitteln auch Betäubungsmitteln aufgefunden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell