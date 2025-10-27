Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 26. Oktober 2025 gegen 18:12 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Kortemoorstraße, OT Harkebrügge. Der Pkw des 34-Jährigen geriet nach einer Kurve ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Pkw und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt, an dem Pkw entstand ein Totalschaden.

Friesoythe - Verkehrsunfall / Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 27. Oktober 2025 gegen 00:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Neumünster mit seinem Pkw den Garreler Weg, OT Thüle, in Richtung Glaßdorfer Straße. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, touchierte einen Baum und kam vor einem weiteren Baum zum Stehen. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, es wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Schaden von 6.000,00 Euro.

