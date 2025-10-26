Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 25.-26.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Gefährliche Körperverletzung Am Sonntag kam es gegen 00:30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem männlichen 19-jährigen aus Löningen und einer bislang unbekannten männlichen Person auf dem Gelände einer Tankstelle an der Osterstraße in Cloppenburg. Aus dem Streitgespräch entwickelte sich im weiteren Verlauf ein körperliches Handgemenge. Gegen 01:10 Uhr trafen die beiden Parteien erneut aufeinander. Hier wurde der Mercedes Benz einer 21-jährigen Frau aus Cloppenburg, in dem sich der 19-jährige Löninger befand, durch ein Taxi in der Drüdingstraße in Cloppenburg ausgebremst. Anschließend schlugen zwei bisher unbekannte männliche Personen mit Fäusten gegen die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Als die Cloppenburgerin ihren PKW fluchtartig in Bewegung setzte, feuerte einer der beiden unbekannten Täter mit einer Schreckschusswaffe gegen das Heck des Fahrzeugs. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Garrel- Versuchter Einbruch in ein Einfamlienhaus Am Samstag gegen 21:00 Uhr stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Elisabethstraße in Garrel eine defekte Fensterscheibe fest. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass bisher unbekannte Täter mittels Gewalteinwirkungen versuchten hatten, in den Wohnbereich einzudringen. Der Tatversuch schlug allerdings fehl. Es entstand Sachschaden an dem angegangenen Fenster. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Emstek- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 06:40 Uhr bis 14:10 Uhr wurde der ordnungsgemäß geparkte Mercedes Benz einer 40-jährigen Garrelerin in der Antoniusstraße in Emstek durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

