Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Schule

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Freitag, 17.10.2025, gegen 21:45 Uhr, informierte der Hausmeister der Hauptschule am Dahlbusch an der Steeler Straße in Rotthausen die Polizei über verdächtige Feststellungen im Schulgebäude. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten mehrere Personen aus dem Gebäude unerkannt in verschiedene Richtungen. Augenscheinlich wurden Fensterscheiben am Schulgebäude eingeschlagen und sich Zutritt ins Innere verschafft. Dort waren mehrere Schränke durchwühlt und Gegenstände auf dem Boden verteilt. Zudem konnte eine geöffnete Geldkassette leer aufgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung wurden drei Minderjährige angetroffen, die keine Angaben zu den Vorwürfen machten. Nach Personalienfeststellungen wurden diese Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei übernahm die Tatortaufnahme.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

