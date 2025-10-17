PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von räuberischer Erpressung.

Der Unbekannte soll gemeinsam mit einem Komplizen einen 22-jährigen Gelsenkirchener am Abend des 7. Januars unter einem falschen Vorwand in einen Park in Gelsenkirchen-Buer gelockt haben. Unter Androhung von Gewalt erpressten sie von dem 22-Jährigen unter anderem dessen Bankkarte sowie die dazugehörige PIN. Als einer der beiden Tatverdächtigen wenig später mit der entwendeten Bankkarte an einem Bankautomaten Geld abhob, wurde er von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/183584

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 09:48

    POL-GE: Zeugen nach Brand in Feldmark gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in Gelsenkirchen-Feldmark hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstagabend, 16. Oktober 2025, wurden die Beamten gegen 20.20 Uhr zu dem Brand in die Küppersbuschstraße gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:27

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den mutmaßlichen Dieb?

    Gelsenkirchen (ots) - In einem Fall von Trickdiebstahl in der Altstadt sucht die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Am Montagnachmittag, 2. Dezember 2024, hielt sich der Unbekannte in einem Geschäft auf der Bahnhofstraße auf. Er trat an die Kasse und bat den Angestellten, ihm Geld zu wechseln. Während des Wechselvorgangs änderte der bislang unbekannte Mann seine Angaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren