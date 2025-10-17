Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von räuberischer Erpressung.

Der Unbekannte soll gemeinsam mit einem Komplizen einen 22-jährigen Gelsenkirchener am Abend des 7. Januars unter einem falschen Vorwand in einen Park in Gelsenkirchen-Buer gelockt haben. Unter Androhung von Gewalt erpressten sie von dem 22-Jährigen unter anderem dessen Bankkarte sowie die dazugehörige PIN. Als einer der beiden Tatverdächtigen wenig später mit der entwendeten Bankkarte an einem Bankautomaten Geld abhob, wurde er von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/183584

