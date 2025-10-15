Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Vorläufige Festnahme nach Brandstiftung in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund eines Wohnungsbrandes am Dienstagmorgen, 14. Oktober 2025, waren Polizei und Feuerwehr in Buer im Einsatz. Gegen 9.55 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen im Rahmen eines Einsatzes, dass aus einem Wohn- und Geschäftshaus auf der Rottmannsiepe Rauch drang. Die daraufhin alarmierten Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen konnten drei Personen leicht verletzt aus dem Haus retten und den Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss löschen. Anschließend wurde der Brandort durch das zuständige Fachkommissariat der Polizei Gelsenkirchen übernommen. Die eingesetzten Kriminalbeamten beschlagnahmten die Wohnung und ermitteln derzeit die Brandursache. Im Laufe der Ermittlungen ergab sich der dringende Tatverdacht gegen den 17-jährigen Bewohner der Brandwohnung. Er wird verdächtigt, das Feuer in der Wohnung vorsätzlich gelegt zu haben und wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Essen hat heute Haftbefehl beantragt und der Tatverdächtige soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Durch das Feuer brannte die Wohnung im zweiten Obergeschoss vollständig aus. Die darüberliegenden Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Durch die Löscharbeiten kam es zu einem starken Wassereintritt in das im Erdgeschoss liegende Restaurant, welches infolgedessen den Betrieb nicht wieder aufnehmen konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell