Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Vorläufige Festnahme nach Brandstiftung in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund eines Wohnungsbrandes am Dienstagmorgen, 14. Oktober 2025, waren Polizei und Feuerwehr in Buer im Einsatz. Gegen 9.55 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen im Rahmen eines Einsatzes, dass aus einem Wohn- und Geschäftshaus auf der Rottmannsiepe Rauch drang. Die daraufhin alarmierten Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen konnten drei Personen leicht verletzt aus dem Haus retten und den Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss löschen. Anschließend wurde der Brandort durch das zuständige Fachkommissariat der Polizei Gelsenkirchen übernommen. Die eingesetzten Kriminalbeamten beschlagnahmten die Wohnung und ermitteln derzeit die Brandursache. Im Laufe der Ermittlungen ergab sich der dringende Tatverdacht gegen den 17-jährigen Bewohner der Brandwohnung. Er wird verdächtigt, das Feuer in der Wohnung vorsätzlich gelegt zu haben und wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Essen hat heute Haftbefehl beantragt und der Tatverdächtige soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Durch das Feuer brannte die Wohnung im zweiten Obergeschoss vollständig aus. Die darüberliegenden Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Durch die Löscharbeiten kam es zu einem starken Wassereintritt in das im Erdgeschoss liegende Restaurant, welches infolgedessen den Betrieb nicht wieder aufnehmen konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 14.10.2025 – 11:22

    POL-GE: Angriff auf Rettungskräfte in Bulmke-Hüllen

    Gelsenkirchen (ots) - Mit einer Nacht im Polizeigewahrsam anstatt im Krankenhaus endete der Abend eines 34-jährigen Mannes am Montag, 13. Oktober 2025. Gegen 20.55 Uhr benötigte der alkoholisierte Gelsenkirchener auf der Bismarckstraße, in Höhe der Walpurgisstraße, die Hilfe des Rettungsdienstes und stieg zunächst auch bereitwillig in das Fahrzeug, um ins Krankenhaus transportiert zu werden. Während der Fahrt ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:09

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtige?

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einer bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Frau steht im Verdacht, am Montagnachmittag, 5. Mai 2025, zwischen 14.20 und 14.30 Uhr auf dem Boden liegendes Bargeld in einer Bankfiliale auf der Kirchstraße in der Altstadt an sich genommen zu haben. Im Anschluss entfernte sich die Unbekannte mit dem Geld, was nicht ihr gehörte. Da keine ...

    mehr
