PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Brand in Feldmark gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in Gelsenkirchen-Feldmark hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstagabend, 16. Oktober 2025, wurden die Beamten gegen 20.20 Uhr zu dem Brand in die Küppersbuschstraße gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6139447

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können oder die in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr Beobachtungen rund um das ehemalige Firmengelände an der Küppersbuschstraße, zwischen Fürstinnenstraße und Robert-Geritzmann-Höfe, gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 12:27

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den mutmaßlichen Dieb?

    Gelsenkirchen (ots) - In einem Fall von Trickdiebstahl in der Altstadt sucht die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Am Montagnachmittag, 2. Dezember 2024, hielt sich der Unbekannte in einem Geschäft auf der Bahnhofstraße auf. Er trat an die Kasse und bat den Angestellten, ihm Geld zu wechseln. Während des Wechselvorgangs änderte der bislang unbekannte Mann seine Angaben ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:22

    POL-GE: Angriff auf Rettungskräfte in Bulmke-Hüllen

    Gelsenkirchen (ots) - Mit einer Nacht im Polizeigewahrsam anstatt im Krankenhaus endete der Abend eines 34-jährigen Mannes am Montag, 13. Oktober 2025. Gegen 20.55 Uhr benötigte der alkoholisierte Gelsenkirchener auf der Bismarckstraße, in Höhe der Walpurgisstraße, die Hilfe des Rettungsdienstes und stieg zunächst auch bereitwillig in das Fahrzeug, um ins Krankenhaus transportiert zu werden. Während der Fahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren