POL-GE: Zeugen nach Brand in Feldmark gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in Gelsenkirchen-Feldmark hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstagabend, 16. Oktober 2025, wurden die Beamten gegen 20.20 Uhr zu dem Brand in die Küppersbuschstraße gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6139447

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können oder die in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr Beobachtungen rund um das ehemalige Firmengelände an der Küppersbuschstraße, zwischen Fürstinnenstraße und Robert-Geritzmann-Höfe, gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

