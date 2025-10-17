Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Brand in einer ehemaligen Fabrikhalle in Gelsenkirchen Feldmark

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen gegen 20:20 Uhr zu einem Brand in einer Halle, in der Küppersbuschstraße, in der Feldmark, alarmiert. Über die Notrufnummer 112 meldeten Anrufer Feuerschein und Rauchentwicklung in einer leerstehenden Fabrikhalle.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten wurde der Brand bestätigt Die Einsatzkräfte leiteten sofort Lösch- und Belüftungsmaßnahmen ein, wodurch der Brand schnell unter Kontrolle gebracht wurde und vollständig gelöscht werden konnte. Durch die Größe des Gebäudes dauerten die Belüftungsmaßnahmen und die abschließende Kontrolle der gesamten Lagerhalle bis ca. 22:50 Uhr an.

Neben den Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Heßler und Buer der Berufsfeuerwehr war auch der Löschzuge Erle der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen an diesem Einsatz beteiligt. Insgesamt waren 40 Kräfte vor Ort.

Nach der abschließenden Kontrolle des weitläufigen Gebäudes und der Entrauchung übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei zur weiteren Ermittlung der Brandursache.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell