FW-GE: Verkehrsunfall Florastraße Ecke Hüller Straße

Gelsenkirchen (ots)

Um ca. 02:08 Uhr am frühen Samstagmorgen gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein, die einen Verkehrsunfall auf der Florastraße Ecke Hüller Straße meldeten. Es wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr Gelsenkirchen entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Diese Person musste mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Zur medizinischen Versorgung wurde die Person direkt ins Krankenhaus gebracht. Im Bereich der Unfallstelle musste die Florastraße für die Zeit der Rettungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Um ca. 06:20 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

