Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Wohnungsbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Um ca. 09:55 Uhr am Dienstagmorgen gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Es wurde ein Brand im 2. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses auf der Rottmannsiepe gemeldet. Daraufhin löste die Leitstelle das Alarmstichwort "Brand 1" aus.

Als die zuständigen Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen an der Einsatzstelle eintrafen, drang dichter Rauch aus der Brandwohnung und es schlugen bereits Flammen aus den Fenstern. Zunächst wurde eine Person in der Brandwohnung vermutet, was sich im Nachhinein jedoch nicht bestätigte. Umgehend wurden die Menschenrettung und die Brandbekämpfung eingeleitet. Drei Personen aus den Nachbarwohnungen wurden gerettet und rettungsdienstlich betreut. Es musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Überschlagen des Brandes auf das 3. Obergeschoss konnte verhindert werden. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Im Anschluss sind Lüftungsmaßnahmen und Nachlöscharbeiten durchgeführt worden.

Um ca. 13:05 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte vor Ort. Während der gesamten Einsatzdauer war die Rottmannsiepe gesperrt. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell