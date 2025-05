Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl bei Seniorin in Nieder-Olm

Nieder-Olm (ots)

Bereits am 22. Mai 2025 zwischen 12:00 und 13:00 Uhr wurde eine 78-jährige Seniorin in ihrer Wohnung in der Uhlandstraße in Nieder-Olm Opfer eines Trickdiebstahls im fünfstelligen Bereich.

Nach den bisherigen Ermittlungen klingelte gegen Mittag ein unbekannter Mann bei der Seniorin und gab an, dass es im Haus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Er müsse deshalb alle Wasserhähne in der Wohnung durchspülen. Die Seniorin begleitete den Mann durch die Wohnung, während sich ein zweiter Mann im Treppenhaus aufhielt.

Erst ein paar Tage später stellte die Seniorin fest, dass ein fünfstelliger Bargeldbetrag aus dem Schlafzimmer entwendet wurde. Mutmaßlich hatte der zweite Täter die Wohnung durchsucht, während die Bewohnerin durch den Ersten abgelenkt wurde.

Lassen sie niemals fremde Personen in die Wohnung! Wartungsarbeiten sollten durch vorherige Terminvereinbarung angekündigt werden. Rufen sie im Zweifelsfall ihre Hausverwaltung oder Freund und Verwandte bzw. das angebliche Unternehmen an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell