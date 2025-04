POL-KN: (Horb am Neckar, A81, Lkr. Freudenstadt) Aquaplaningunfälle auf der A 81, kurz vor der AS Horb - Autofahrer bei Regen zu schnell unterwegs (23.04.2025)

Radolfzell (ots) - Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Mann am Mittwochabend an einem am Busbahnhof haltenden Linienbus verursacht. Kurz vor Mitternacht rastete ein 29-Jähriger am Busbahnhof derart aus, dass er mehrfach gegen die Verglasung der Tür des wartenden Busses trat, so dass diese zerbrach. Eine ...

mehr