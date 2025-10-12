Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand in Wohn- und Geschäftshaus in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen gegen 3:38 Uhr zu einem Brand in einem viereinhalbgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus an der Hansemannstraße im Stadtteil Altstadt alarmiert. Über die Notrufnummer 112 meldete ein Anrufer eine Rauchentwicklung im Treppenhaus. Eine mögliche Gefahr für Menschen konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Daraufhin löste die Leitstelle das Alarmstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" aus.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten war Rauch aus dem Keller sichtbar, zudem war der Treppenraum leicht verraucht. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Lösch- und Belüftungsmaßnahmen ein, wodurch der Brand im Keller schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden konnte. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Neben den Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Heßler und Buer der Berufsfeuerwehr waren auch die Löschzüge Altstadt und Ückendorf der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen im Einsatz. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Nach der abschließenden Kontrolle des Gebäudes und der Entrauchung übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei zur weiteren Ermittlung der Brandursache.

