Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den mutmaßlichen Dieb?

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von Trickdiebstahl in der Altstadt sucht die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Am Montagnachmittag, 2. Dezember 2024, hielt sich der Unbekannte in einem Geschäft auf der Bahnhofstraße auf. Er trat an die Kasse und bat den Angestellten, ihm Geld zu wechseln. Während des Wechselvorgangs änderte der bislang unbekannte Mann seine Angaben hinsichtlich der Stückelung und verwickelte den 24-Jährigen darüber hinaus noch in ein Gespräch. Später stellte sich heraus, dass mehrere hundert Euro Bargeld in der Kasse fehlten. Eine Überwachungskamera zeichnete den Tatverdächtigen auf.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieses Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/183433

