Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den mutmaßlichen Dieb?

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von Trickdiebstahl in der Altstadt sucht die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Am Montagnachmittag, 2. Dezember 2024, hielt sich der Unbekannte in einem Geschäft auf der Bahnhofstraße auf. Er trat an die Kasse und bat den Angestellten, ihm Geld zu wechseln. Während des Wechselvorgangs änderte der bislang unbekannte Mann seine Angaben hinsichtlich der Stückelung und verwickelte den 24-Jährigen darüber hinaus noch in ein Gespräch. Später stellte sich heraus, dass mehrere hundert Euro Bargeld in der Kasse fehlten. Eine Überwachungskamera zeichnete den Tatverdächtigen auf.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieses Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/183433

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
  • 14.10.2025 – 11:22

    POL-GE: Angriff auf Rettungskräfte in Bulmke-Hüllen

    Gelsenkirchen (ots) - Mit einer Nacht im Polizeigewahrsam anstatt im Krankenhaus endete der Abend eines 34-jährigen Mannes am Montag, 13. Oktober 2025. Gegen 20.55 Uhr benötigte der alkoholisierte Gelsenkirchener auf der Bismarckstraße, in Höhe der Walpurgisstraße, die Hilfe des Rettungsdienstes und stieg zunächst auch bereitwillig in das Fahrzeug, um ins Krankenhaus transportiert zu werden. Während der Fahrt ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:09

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtige?

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einer bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Frau steht im Verdacht, am Montagnachmittag, 5. Mai 2025, zwischen 14.20 und 14.30 Uhr auf dem Boden liegendes Bargeld in einer Bankfiliale auf der Kirchstraße in der Altstadt an sich genommen zu haben. Im Anschluss entfernte sich die Unbekannte mit dem Geld, was nicht ihr gehörte. Da keine ...

    mehr
