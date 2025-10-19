PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Widerstand nach häuslicher Gewalt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 18.10.2025, wurde die Polizei gegen 23:40 Uhr zum Neumarkt in der Gelsenkirchener Altstadt gerufen. Dort bat eine 30jährige kroatische Gelsenkirchenerin um Hilfe. Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit ihrem 34jährigen deutsch-libanesischen Lebensgefährten am Nachmittag, in deren Verlauf er sie schlug und würgte, habe sie die gemeinsame Wohnung verlassen und ihre Schwester aufgesucht. Die vier gemeinsamen Kinder ließ sie beim Vater. Bei ihrer Rückkehr verweigerte der 34jährige ihr den Einlass, so dass sie erst jetzt die Polizei informierte. Der verbal aggressive Tatverdächtige verweigerte den Beamten den Zutritt zur Wohnung und beleidigte diese fortwährend. Da dieser sich laut Geschädigter in einer psychischen Ausnahmesituation befand und sich alle Kinder in dessen Einwirkungskreis befanden, entschlossen sich die Beamten, gewaltsam die Wohnungstür zu öffnen. Der Tatverdächtige blieb weiter unkooperativ und musste mit körperlicher Gewalt überwältigt werden. Gegen eine Fesselung wehrte er sich vehement. Alle Kinder konnten wohlbehalten der Mutter übergeben werden. Der 34jährige wurde ins Polizeigewahrsam verbracht und erhielt zudem ein 10tägiges Rückkehrverbot. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen häuslicher Gewalt. Die Beamten blieben unverletzt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

