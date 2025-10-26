PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 25./26.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit vom 16.10.2025, 19 Uhr bis 26.10.2025, 04:25 Uhr kam es in der Wiesenstraße in 26169 Friesoythe zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in das Wohnhaus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Anschließen entfernte sich der/ die Täter unerkannt. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
ESD - PHK Boss
Tel 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 08:46

    POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 25.-26.10.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg- Gefährliche Körperverletzung Am Sonntag kam es gegen 00:30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem männlichen 19-jährigen aus Löningen und einer bislang unbekannten männlichen Person auf dem Gelände einer Tankstelle an der Osterstraße in Cloppenburg. Aus dem Streitgespräch entwickelte sich im ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 08:25

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus In der Zeit von Freitag, den 24.10.25, gegen 16:00 Uhr, bis Samstag, den 25.10.25, gegen 09:00 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter zum Einbruchdiebstahl in ein Gebäude in der Langweger Straße in 49393 Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen. Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntag, den 26.10.25, ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 22:21

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht Am Freitagnachmittag, 24.10.2025 zwischen 17:05 Uhr und 17:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Actionmarkt/ GS Agri-Markt, Dinklager Straße 74, in 49393 Lohne, zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug mit der Tür den abgeparkten PKW der Geschädigte. An diesem entstand ein Sachschaden. Bislang gab sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren