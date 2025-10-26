Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 25./26.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit vom 16.10.2025, 19 Uhr bis 26.10.2025, 04:25 Uhr kam es in der Wiesenstraße in 26169 Friesoythe zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in das Wohnhaus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Anschließen entfernte sich der/ die Täter unerkannt. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04491/93390 entgegen.

