Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus In der Zeit von Freitag, den 24.10.25, gegen 16:00 Uhr, bis Samstag, den 25.10.25, gegen 09:00 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter zum Einbruchdiebstahl in ein Gebäude in der Langweger Straße in 49393 Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen. Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntag, den 26.10.25, ...

