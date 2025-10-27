Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Sonntag, 26. Oktober 2025 gegen 18:12 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Kortemoorstraße, OT Harkebrügge. Der Pkw des 34-Jährigen geriet nach einer Kurve ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Pkw und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der ...

