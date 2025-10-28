Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl eines Gasmessgerätes

Am Montag, 27. Oktober 2025 gegen 11:55 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter ein Gasmessgerät, welches an einer Baustelle in der Industriestraße abgelegt worden war. Es entstand ein Schaden von rund 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/939420) entgegen.

Cloppenburg - Fenster einer Schule beschädigt

In der Zeit zwischen Freitag, 24. Oktober 2025 17:00 Uhr bis Montag, 27. Oktober 2025 08:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Schule in der Bahnhofstraße. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Montag, 27. Oktober 2025 gegen 17:15 Uhr betrat ein derzeit unbekannter einen abgesperrten Bereich in einem Supermarkt in der Cloppenburger Straße und besprühte das Inventar mit Farbe. Eine genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 27. Oktober 2025 gegen 07:45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die B 213 in Richtung Ahlhorn. Ein vorausfahrender 20-jähriger aus Hatten fuhr mit seinem Pkw vor dem 37-Jährigen. Der 20-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen, das sah der 37-Jährige zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von 4.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten

Am Montag, 27. Oktober 2025 befuhr ein 30-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Osterstraße in Richtung Bether Straße. Eine 20-jährige Cloppenburgerin beabsichtigte ihren Pkw entlang der Osterstraße abzuparken. Beim Vorbeifahren an dem parkenden Pkw wechselte der 30-Jährige unvermittelt die Spur und übersah hierbei einen Rettungswagen, welcher mit Sonder- und Wegerechten die Osterstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 30-jährigen und dem Rettungswagen. Hierdurch wurden der 30-Jährige sowie die 37-Jährige Beifahrerin des Rettungswagens leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 26. Oktober 2025 19:30 Uhr bis Montag, 27. Oktober 2025 16:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Hyundai i20 Active in rot, welcher in der Kastanienallee abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

