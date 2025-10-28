Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Pkw beschädigt

Am Montag, 27. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 09:55 Uhr bis 13:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, Kia Sportage in schwarz, welcher auf einem Parkplatz an der Theodor-Heuss-Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - Pkw beschädigt

Am Montag, 27. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 06:30 Uhr bis 17:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter einen Pkw, BMW 320d in schwarz, welcher auf einem Schotterparkplatz an der Straße Zur alten Schule abgestellt worden war. Vermutlich driftete ein derzeit unbekannter mit seinem Pkw auf dem Schotterplatz, hierdurch wurde die Beifahrerscheibe des genannten Pkw beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 25. Oktober 2025 16:00 Uhr bis Sonntag, 26. Oktober 2025 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Kia Venga in grau, welcher auf einem Parkplatz im Jugendherbergsweg abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 26. Oktober 2025 13:00 Uhr bis Montag, 27. Oktober 2025 06:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW 316d in blau, welcher in der Stresemannstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Montag, 27. Oktober 2025 gegen 18:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Visbeker mit seinem Pkw die Straße Hagstedt in Richtung Schneiderkrug. Er beabsichtigte den vorausfahrenden Sattelschlepper eines 46-jährigen Dammers zu überholen und übersah hierbei den entgegenkommenden Pkw einer 56-jährigen Visbekerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, hierdurch wurde auch der Sattelschlepper beschädigt. Die 56-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 35.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell