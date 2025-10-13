Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 13.10.2025

Eschwege (ots)

Wildunfall

Ein 54-jähriger Autofahrer aus Waldkappel befuhr am Sonntag um 19.39 Uhr die Landesstraße L 3334 (ehem. B 7) von Waldkappel in Richtung Bischhausen. Auf besagter Strecke kollidierte der 54-Jährige mit einem Reh, was noch an der Unfallstelle verendete. Der Unfallschaden wird auf 2000 Euro beziffert.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Dr.-Walter-Thom-Straße in Eschwege ist ein weißer VW Golf Sportsvan durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vmtl. beim Ein- oder Ausparken, beschädigt worden. Der Schaden an dem VW entstand an der Fahrzeugfront, wo das Kennzeichen und die Kennzeichenhalterung beschädigt wurden. Der Schaden wird mit 100 Euro angegeben. Der Unfall ereignete sich bereits letzte Woche Dienstag (07.10.2025) zwischen 10.50 Uhr und 12.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

In der Galgenbergstraße in Sontra haben Unbekannte einen schwarzen Pkw Daimler E 220 (Kombi) an mehreren Stellen der Fahrer- und Beifahrerseite mutwillig zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag 15.00 Uhr und Sonntag 14.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

In der Henri-Dunant-Straße in Hessisch Lichtenau haben Unbekannte einen roten Ford Focus auf der Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag 19.00 Uhr und Sonntag 13.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in Großalmerode beim Befahren oder Rangieren im Bereich Berliner Straße (B 451) und der Einmündung Höhle/Am Mühlgraben eine Hausecke beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben. Festgestellt wurde die Beschädigung am Montag um 07.22 Uhr, die Unfallzeit kann bis Freitag (10.10.2025) 18.00 Uhr zurückreichen. Hinweise zum Verursacher an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Wildunfall

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf kollidierte am Samstag um 22.00 Uhr mit einem Reh, als er die Landesstraße L 3238 von Trubenhausen in Richtung Uengsterode befuhr. Der Unfallschaden wird auf 1000 Euro beziffert.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht

Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen, nachdem in der Kasseler Straße in Hundelshausen bei einem geparkten Pkw Kia Soul der linke Außenspiegel im Vorbeifahren beschädigt wurde. Der Schaden wird auf 150 Euro beziffert. Ereignet hat sich der Unfall am Sonntag gegen 20.30 Uhr. Aufgrund von Hinweisen haben die Beamten das verursachende Fahrzeug bereits ermitteln können, die Ermittlungen zu der verantwortlichen Person dauern noch an.

