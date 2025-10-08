PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Abbiegen

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich heute Vormittag in der Straße "Am Mühlengraben" in Eschwege ereignet hat. Um 11:52 Uhr bog ein 44-Jähriger aus Eisenach mit einem Linienbus von der Straße "Am Mühlgraben" nach links in die Brückenstraße ein. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem im Einmündungsbereich stehenden Pkw, der von einem 61-Jährigen aus Leipzig gefahren wurde.

Ein weiterer Unfall mit einem Linienbus ereignet sich heute, um 12:14 Uhr, in der Straße "Neustadt" in Eschwege. Zur Unfallzeit war ein 67-Jähriger aus Großalmerode in Richtung "Boyneburger Tor" unterwegs. Dabei streifte der Bus einen geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 06:57 Uhr befuhr heute Morgen ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard die L 3403 zwischen Motzenrode und Jestädt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 07:21 Uhr, ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Meißner, der mit seinem Pkw die L 3243 zwischen Germerode und Abterode befuhr. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht; am Auto entstand geringer Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 10:12

    POL-ESW: Pressebericht vom 08.10.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Ampel umgefahren Um 13:50 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein 41-Jähriger aus Belarus mit einer Sattelzugmaschine die B 27 von Witzenhausen kommend in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf nahm der Fahrer das Verkehrszeichen 253 mit dem Zusatzzeichen 12 t (Verbot der Durchfahrt für Kraftfahrzeuge über 12 Tonne) war, worauf er in Richtung Allendorf abbog. ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:26

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Sontra Wildunfall Um 06:42 Uhr befuhr heute Morgen eine 37-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die K 24 zwischen Röhrda und Grandenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Polizei Hessisch Lichtenau Von Fahrbahn abgekommen Um 21:05 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 29-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw die B 451 zwischen Hundelshausen und ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:13

    POL-ESW: Pressebericht vom 06.10.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Von Fahrbahn abgekommen Um 18:44 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 22-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit einem Pkw die L 3239 in der Gemarkung von Dudenrode. Bei regnerischen Straßenverhältnissen kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb anschließend auf der Seite liegen. Sowohl der Fahrer als auch ein 20-Jähriger Beifahrer aus Hessisch Lichtenau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren