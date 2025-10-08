Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Abbiegen

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich heute Vormittag in der Straße "Am Mühlengraben" in Eschwege ereignet hat. Um 11:52 Uhr bog ein 44-Jähriger aus Eisenach mit einem Linienbus von der Straße "Am Mühlgraben" nach links in die Brückenstraße ein. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem im Einmündungsbereich stehenden Pkw, der von einem 61-Jährigen aus Leipzig gefahren wurde.

Ein weiterer Unfall mit einem Linienbus ereignet sich heute, um 12:14 Uhr, in der Straße "Neustadt" in Eschwege. Zur Unfallzeit war ein 67-Jähriger aus Großalmerode in Richtung "Boyneburger Tor" unterwegs. Dabei streifte der Bus einen geparkten VW Golf, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 06:57 Uhr befuhr heute Morgen ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard die L 3403 zwischen Motzenrode und Jestädt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 07:21 Uhr, ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Meißner, der mit seinem Pkw die L 3243 zwischen Germerode und Abterode befuhr. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht; am Auto entstand geringer Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell